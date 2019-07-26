Мосгоризбирком пожалуется следователям на провокации Соболь

Мосгоризбирком обратится в Следственный комитет по факту воспрепятствования работе избирательных комиссий. Причина — неадекватное поведение незарегистрированного кандидата на выборы в Мосгордуму Любови Соболь, которая практически сорвала заседание комиссии.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на члена комиссии Дмитрия Реута в пятницу, 26 июля. Накануне одиозная Соболь вновь оказалась в центре скандала, а сотрудникам Мосгоризбиркома пришлось даже вызывать полицию. С утра в избиркоме проходило рассмотрение ее апелляционной жалобы на недопуск на выборы в МГД. Избирком вынес такое решение из-за большого числа недействительных подписей.

По итогу Соболь отказали повторно, на что она заявила о продолжении голодовки. Более того, Соболь отказалась покидать здание, пока не приедет глава ЦИК Элла Памфилова, и заперлась в туалете. Прибывшие полицейские справились с Соболь, однако из здания ее пришлось выносить вместе с диваном, на котором она сидела.

Скандальный юрист не первый раз нарушает законодательство РФ. Ранее полиция обнаружила в Пресненском районе штаб по изготовлению поддельных подписей в пользу Соболь. Такие же «фабрики» работали и на других соратников Алексея Навального — Дмитрия Гудкова и Илью Яшина. Оппозицию уличили в сборе подписей умерших москвичей и «двойников».

Также имел место быть подкуп избирателей — сборщики Соболь предлагали горожанам за подпись 500 рублей. За это ей грозит лишение свободы до шести лет по статье 141 УК.