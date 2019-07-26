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9:27   26 Июля 2019
Весь мир

Помпео подтвердил выход США из ДРСМД 2 августа

Помпео подтвердил выход США из ДРСМД 2 августа

Государственный секретарь США Майк Помпео подтвердил, что Вашингтон намерен выйти из Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД) 2 августа. Об этом сообщает Fox News в пятницу, 26 июля.

При этом Помпео выразил сожаление, что Москва «нарушила» положения договора. По словам политика, Соединенные Штаты не собираются повторять ошибку предыдущей администрации Белого дома и не станут соблюдать двусторонний договор, из которого вышло другое государство.

Напомним, Трамп 20 октября прошлого года заявил о выходе США из ДРСМД из-за «нарушений» со стороны России. 2 февраля он указал на желание создать новый и улучшенный документ, в котором будут участвовать не только Москва и Вашингтон.

Спустя несколько часов президент РФ Владимир Путин заявил о зеркальном ответе на приостановку действия договора и распорядился  прекратить попытки инициировать переговоры по соглашению, чтобы дождаться «пока наши партнеры созреют для того, чтобы вести с нами равноправный, содержательный диалог». Однако этого все еще не произошло. 3 июля Путин подписал указ о приостановке договора.

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Автор: Арсений Аскольский
#россия #помпео #дрсмд

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