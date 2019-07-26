Спасатели эвакуируют село в Приамурье из-за подступающего паводка

Жителей еще одного села в Приамурье эвакуируют из-за паводка, который подтопил уже несколько районов региона. Об этом сообщили в областном правительстве.

Из-за проливных дождей в Амурской области оказались подтопленными более ста домов и тысячи участков. Спасатели эвакуировали 69 жителей села Ивановка Зейского района, а также более 150 человек из села Норск. Есть те, кто уезжать отказывается, спасаясь от паводка на чердаках. Из сел Богословка и Козловка эвакуированы 19 человек.

В первую очередь вывозят детей, пожилых людей и инвалидов. Спасателей призвали устанавливать водоналивные дамбы, им помогают мужчины из села.

Пункт временного размещения на базе школы развернули в Новокиевском Увале.