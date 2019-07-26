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9:17   26 Июля 2019
Весь мир

Власти США просят Турцию не разворачивать российские С-400

Власти США просят Турцию не разворачивать российские С-400

Влиятельный американский сенатор Линдси Грэм заявил, что попросил главу МИД Турции Мевлюта Чавушоглу не вводить в строй российские зенитно-ракетные системы С-400, пообещав санкционный иммунитет.

Об этом сообщает РИА Новости в пятницу, 26 июля. Такое условие конгрессмен поставил по просьбе американского лидера Дональда Трампа.

«Давайте оставим уже С-400 и начнем переговоры о соглашении о свободной торговле», — завил Грэм.

Напомним, поставки российского вооружения в Турцию начались в середине июля. Ранее договор Москвы и Анкары на закупку С-400 спровоцировал кризис в отношениях Анкары и Вашингтона. США потребовали отказаться от сделки, предложив взамен купить американские комплексы Patriot. В противном случае они угрожали Турции отменить продажу истребителей F-35. Анкара проигнорировала угрозы и не пошла на уступки.

Контракт на поставку четырех дивизионов С-400 на 2,5 миллиарда рублей стороны заключили в 2017 году. Часть сделки по закупке оплатит сама Анкара, а на другую возьмет у Москвы кредит.

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Автор: Арсений Аскольский
#сша #турция #с-400

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