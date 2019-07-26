Соболь хочет получить судимость ради западных «донатов»

Сторонница Алексея Навального и кандидат, которой отказали в регистрации на выборах в Мосгордуму, Любовь Соболь специально устроила за один день сразу две провокации в здании Мосгоризбиркома.

Сначала она сорвала заседание комиссии, на котором рассматривалась ее жалоба из-за отказа в регистрации кандидатом, а потом решила заночевать в здании МГИК, отказавшись уходить до тех пор, пока с ней не встретится председатель ЦИК Элла Памфилова. В итоге Соболь вывели из здания сотрудники полиции.

Такое поведение говорит о том, что протеже Навального пытается создать определенный образ, амплуа «жертвы режима». Чтобы окончательно закрепиться в образе, Соболь остается только получить судимость — это закроет ей путь в политику, но при этом обеспечит щедрые поступления от западный спонсоров, на которые юрист ФБК сможет продолжить вести подрывные работы в стране.