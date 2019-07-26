Соболь бросила дочь на произвол судьбы в погоне за властью

Протеже Алексея Навального, юрист ФБК Любовь Соболь в погоне за властью забыла о собственной пятилетней дочери. Кто занимается воспитанием девочки, когда ее мать устраивает показательные голодовки и ночует в Мосгоризбиркоме, — остается вопросом.

Сторонницу одиозного блогера уже второй раз задерживают сотрудники правоохранительных органов из-за ее попыток сорвать работу московской комиссии. Очевидно, что Соболь не волнует, как ее поведение скажется на ребенке и его будущем.

Неадекватное поведение, постоянные провокации, желание дискредитровать избирательный процесс, фигурирование в уголовном деле, а также старательные попытки, чтобы ее задержала полиция — все это ставит под сомнение условия, в которых растет пятилетняя девочка.

Органам опеки следовало бы обратить внимание на такое поведение матери, которая совсем забыла о своей дочери, ведь ребенок не должен страдать от выбора и образа жизни своих родителей.