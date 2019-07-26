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Провокацией во МГИК Соболь пытается выставить себя «жертвой режима»

 Следователи вызвали Соболь на допрос после ее истерики в Мосгоризбиркоме

Следователи вызвали Соболь на допрос после ее истерики в Мосгоризбиркоме
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7:39   26 Июля 2019
Россия

Следователи вызвали Соболь на допрос после ее истерики в Мосгоризбиркоме

Следователи вызвали Соболь на допрос после ее истерики в Мосгоризбиркоме

Юрист так называемого ФБК Любовь Соболь 26 июля получила повестку на допрос в Следственный комитет после задержания из-за провокации в Московской избирательной комиссии.

Накануне она пыталась сорвать работу МГИК, а после и вовсе отказалась покидать здание, требуя приезда главы ЦИК Эллы Памфиловой. Юрист заперлась в туалете, чем вынудила сотрудников ведомства вызвать наряд полиции.

Все это спровоцировал повторный отказ избиркома в регистрации недополитика на выборы в Московскую государственную думу. Звонившая стражам порядка сообщила им, что юристка ведет себя неадекватно и агрессивно, будто бы находится «под градусом» или запрещенными веществами.

Следователи вызвали Соболь на допрос после ее истерики в Мосгоризбиркоме

Прибывшие полицейские справились с разбушевавшейся Соболь, однако из здания ее пришлось выносить вместе с диваном, на котором она сидела.

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Автор: Анна Манц
#ск #допрос #мосизбирком #соболь

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