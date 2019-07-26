Провокацией во МГИК Соболь пытается выставить себя «жертвой режима»

Юрист так называемого ФБК Любовь Соболь любыми доступными способами пытается казаться «жертвой режима». На этот раз в этом помогла провокация в Московской избирательной комиссии 25 июля.

В четверг в ведомстве проходило рассмотрение апелляционной жалобы кандидатки на решение не регистрировать ее в качестве кандидата на пост депутата Московской городской думы. Отказ Соболь получила из-за большого числа недействительных подписных листов. Она прекрасно понимала, что не дойдет до избирательных мероприятий и решила эпатажем раскачать ситуацию.

За повторным отказом последовали объявления о продолжении «голодовки» и запирание в туалете. Она заявила, что не покинет здание МГИК, пока не приедет глава ЦИК Элла Памфилова. Сотрудники ведомства не решились испытывать судьбу и получать новые безосновательное обвинения, провокации и жалобы и просто вызвали наряд полиции.

Стражи порядка приехали, но чтобы задержать кандидатку, им пришлось вынести ее из здания вместе с диваном, на котором она восседала. Стоит отметить, что полицейские следовали закону, в то время как Соболь его не раз успела нарушить. При этом она пытается вывернуть ситуацию таким образом, чтобы правоохранители казались плохими, а она — «жертвой режима».