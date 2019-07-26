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Провокацией во МГИК Соболь пытается выставить себя «жертвой режима»

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7:48   26 Июля 2019
Россия

Провокацией во МГИК Соболь пытается выставить себя «жертвой режима»

Провокацией во МГИК Соболь пытается выставить себя «жертвой режима»

Юрист так называемого ФБК Любовь Соболь любыми доступными способами пытается казаться «жертвой режима». На этот раз в этом помогла провокация в Московской избирательной комиссии 25 июля.

В четверг в ведомстве проходило рассмотрение апелляционной жалобы кандидатки на решение не регистрировать ее в качестве кандидата на пост депутата Московской городской думы. Отказ Соболь получила из-за большого числа недействительных подписных листов. Она прекрасно понимала, что не дойдет до избирательных мероприятий и решила эпатажем раскачать ситуацию.

За повторным отказом последовали объявления о продолжении «голодовки» и запирание в туалете. Она заявила, что не покинет здание МГИК, пока не приедет глава ЦИК Элла Памфилова. Сотрудники ведомства не решились испытывать судьбу и получать новые безосновательное обвинения, провокации и жалобы и просто вызвали наряд полиции.

Стражи порядка приехали, но чтобы задержать кандидатку, им пришлось вынести ее из здания вместе с диваном, на котором она восседала. Стоит отметить, что полицейские следовали закону, в то время как Соболь его не раз успела нарушить. При этом она пытается вывернуть ситуацию таким образом, чтобы правоохранители казались плохими, а она — «жертвой режима».

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Автор: Анна Манц
#полиция #мосизбирком #соболь

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