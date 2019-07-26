Оппозиционные СМИ ждали Соболь в уборной МГИК не случайно

Политтехнологи блогера Алексея Навального заранее разработали сценарий для юриста так называемого ФБК Любови Соболь, который она сполна отыграла в Московской городской избирательной комиссии 25 июля.

Напомним, что кандидатка с самого утра мешала комиссии работать. А ведь в этот день проходило рассмотрение ее жалобы на отрицательное решение о регистрации на выборы в Московскую городскую думу. На заседании Соболь повторно отказали на законных основаниях. Реакция юриста не заставила себя долго ждать: она объявила о продолжении «голодовки» и отказалась покидать здание, требуя приезда главы ЦИК Эллы Памфиловой и заперевшись в туалете.

Тут то и кроется самое интересное. В уборной вместе с ней оказались журналисты, которые поддерживают оппозицию. Порядка десяти представителей угодных Навальному СМИ снимали развитие ситуации на камеры. Что сказать, удобно, но глупо. Политтехнологи даже не попытались скрыть это «палево».

Сотрудники МГИКА не решились сами бороться со скандалисткой и вызвали наряд полиции. Звонившая девушка отметила, что Соболь ведет себя агрессивно и неадекватно, будто человек, который выпил или употребил наркотики. Стражи порядка прибыли на вызов, но чтобы задержать юриста им пришлось вынести ее из здания вместе с диваном, на котором она сидела.