Вызывающее поведение кандидатки Любови Соболь в Московской избирательной комиссии обусловлено созданием инфоповодов, причем чем больше, тем лучше.

В четверг юрист так называемого ФБК с самого утра находилась в здании МГИК и мешала работе ведомства, ведь в этот день рассматривали ее апелляцию на решение о недопуске на выборы в Московскую городскую думу. Напомним, что избирком вынес такое решение из-за большого числа недействительных подписей.

По итогу совещания ей повторно отказали, на что она заявила о продолжении своей голодовки. Более того, скандалистка решила не покидать здание, пока не приедет глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова, и заперлась в туалете.

Сотрудники Мосизбиркома не смогли наладить диалог с истеричной особой и позвонили в полицию. Работница по телефону сообщила стражам порядка о неадекватном и агрессивном поведении кандидатки. Она заметила, что обычно люди себя так ведут, если находятся в алкогольном или наркотическом опьянении. Прибывшие полицейские справились с Соболь, однако из здания ее пришлось выносить вместе с диваном, на котором она сидела.

Заметим, что вся эта ситуация произошла в нерабочее время ведомства. Все выходки юриста, а также ее задержание, теперь станут отличным поводом, чтобы дать интервью прозападным СМИ и иностранным агентам, которые работают против России.