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 Следователи вызвали Соболь на допрос после ее истерики в Мосгоризбиркоме

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США не допустят вмешательства в выборы со стороны Ирана, КНДР и КРН

США не допустят вмешательства в выборы со стороны Ирана, КНДР и КРН

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5:51   26 Июля 2019
Весь мир

США не допустят вмешательства в выборы со стороны Ирана, КНДР и КРН

США не допустят вмешательства в выборы со стороны Ирана, КНДР и КРН

Государственный секретарь США Майк Помпео заявил, что Вашингтон работает над тем, чтобы Иран, Северная Корея и Китай не смогли вмешаться в предстоящие выборы. Об этом он рассказал в интервью телеканалу Fox News в пятницу, 26 июля.

Говоря об этом, политик не смог обойти стороной тему «российского вмешательства». Он утверждает, что Россия в прошлом году якобы хотела повлиять на промежуточные избирательные мероприятия, но Штаты успешно и «эффективно» не допустили этого.

«У нас, безусловно, были безопасные и надежные выборы, и мы снизили способность россиян оказывать влияние на эти выборы», — добавил госсекретарь.

Ранее комитет американского сената по разведке сообщил о низком уровне безопасности на выборах 2016 года. Более того, ряд уязвимостей все еще имеет место быть. Вместе с тем, комитет подтвердил, что на тех президентских выборах со стороны России не было попыток повлиять на мероприятия. Орган провел собственное расследование, результаты которого обнародовали 25 июля.

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Автор: Анна Манц
#сша #выборы #вмешательство #помпео

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