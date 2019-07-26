Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Провокацией во МГИК Соболь пытается выставить себя «жертвой режима»

Провокацией во МГИК Соболь пытается выставить себя «жертвой режима»

 Следователи вызвали Соболь на допрос после ее истерики в Мосгоризбиркоме

Следователи вызвали Соболь на допрос после ее истерики в Мосгоризбиркоме
СБУ освободила моряков из РФ, так как они ничего не нарушили

СБУ освободила моряков из РФ, так как они ничего не нарушили

 Уголовное дело завели в Киеве после попытки нападения на Порошенко

Уголовное дело завели в Киеве после попытки нападения на Порошенко
США не допустят вмешательства в выборы со стороны Ирана, КНДР и КРН

США не допустят вмешательства в выборы со стороны Ирана, КНДР и КРН

 Ракета была запущена с территории Ирана

Ракета была запущена с территории Ирана
Провокацией во МГИК Соболь пытается выставить себя «жертвой режима»

Провокацией во МГИК Соболь пытается выставить себя «жертвой режима»

 Следователи вызвали Соболь на допрос после ее истерики в Мосгоризбиркоме

Следователи вызвали Соболь на допрос после ее истерики в Мосгоризбиркоме
СБУ освободила моряков из РФ, так как они ничего не нарушили

СБУ освободила моряков из РФ, так как они ничего не нарушили

 Уголовное дело завели в Киеве после попытки нападения на Порошенко

Уголовное дело завели в Киеве после попытки нападения на Порошенко
США не допустят вмешательства в выборы со стороны Ирана, КНДР и КРН

США не допустят вмешательства в выборы со стороны Ирана, КНДР и КРН

 Ракета была запущена с территории Ирана

Ракета была запущена с территории Ирана
5:34   26 Июля 2019
Россия

«Соболь и Ко» не гнушатся перенимать грязные приемы Запада

«Соболь и Ко» не гнушатся перенимать грязные приемы Запада

Кандидатка Любовь Соболь и ее друзья-«оппозиционеры» решили не придумывать велосипед, а вместо этого просто преподносят старые блюда под новым соусом. В пример можно привести последний скандал, инициатором которого стала юрист так называемого ФБК.

В четверг кандидатка устроила «концерт» после повторного отказа в регистрации на выборы в Московскую городскую думу. Инфантильная барышня не придумала ничего лучше, как заявить о продолжении свой «голодовки» и запереться в туалете с требованием приезда главы ЦИК Эллы Памфиловой.

С истеричкой смогли справиться полицейские, которые вынесли юриста из здания МГИК на диване, на котором она восседала. Стражей порядка вызвала одна из сотрудниц избиркома, так как работники не решились самостоятельно выдворять юриста из уборной. Оно и понятно: это грозит новыми жалобами, безосновательными обвинениями и провокациями.

Вся эта клоунада походит на представление грузинско-украинского политика Михаила Саакашвили, который показательно убегал от полицейских по крыше. Если взглянуть на «перлы» сторонников блогера Алексея Навального, можно обнаружить не мало таких совпадений. Западный цирк приехал в Россию, а в качестве клоунов выступают наши родные «оппозиционеры».

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Анна Манц
#задержание #полиция #мосизбирком #соболь

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...