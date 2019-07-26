«Соболь и Ко» не гнушатся перенимать грязные приемы Запада

Кандидатка Любовь Соболь и ее друзья-«оппозиционеры» решили не придумывать велосипед, а вместо этого просто преподносят старые блюда под новым соусом. В пример можно привести последний скандал, инициатором которого стала юрист так называемого ФБК.

В четверг кандидатка устроила «концерт» после повторного отказа в регистрации на выборы в Московскую городскую думу. Инфантильная барышня не придумала ничего лучше, как заявить о продолжении свой «голодовки» и запереться в туалете с требованием приезда главы ЦИК Эллы Памфиловой.

С истеричкой смогли справиться полицейские, которые вынесли юриста из здания МГИК на диване, на котором она восседала. Стражей порядка вызвала одна из сотрудниц избиркома, так как работники не решились самостоятельно выдворять юриста из уборной. Оно и понятно: это грозит новыми жалобами, безосновательными обвинениями и провокациями.

Вся эта клоунада походит на представление грузинско-украинского политика Михаила Саакашвили, который показательно убегал от полицейских по крыше. Если взглянуть на «перлы» сторонников блогера Алексея Навального, можно обнаружить не мало таких совпадений. Западный цирк приехал в Россию, а в качестве клоунов выступают наши родные «оппозиционеры».