Ракета была запущена с территории Ирана

Иранские военные испытали баллистическую ракету средней дальности, сообщил телеканал Fox News 26 июля.

Ресурс ссылается на высокопоставленный источник из США. По его словам, Тегеран провел пуск в ночь на 25 июля с южной части республики. Ракета «Шахаб-3» преодолела порядка 960 километров и упала в пустыне недалеко от столицы Ирана.

В 2018 Штаты в одностороннем порядке покинули ядерную сделку с Ираном и ввели ограничительные меры в отношении Тегерана. Государственный секретарь Америки Майк Помпео заявил, что США хотят добиться полной ликвидации экспорта иранской нефти.

8 мая, в годовщину выхода США из СВПД, президент Ирана Хасан Роухани заявил о приостановке выполнения некоторых обязательств по ядерной сделке. Тегеран оповестил об этом Россию, Францию, Германию, Великобританию и Китай. Он отметил, что решение не значит «конец для ядерной сделки».

1 июня глава министерства иностранных дел республики Джавад Зариф заявил, что вес запасов низкообогащенного урана в Иране превышает три центнера, которые предусмотрены ядерной сделкой. Это же подтвердили инспекторы МАГАТЭ.