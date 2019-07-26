Задержанные СБУ моряки прилетели в Москву

Моряки с задержанного СБУ танкера прилетели в российскую столицу, согласно данным онлайн-табло аэропорта «Домодедово» 26 июля.

Они прилетели из Кишинева на совмещенном рейсе компаний Air Moldova и S7.

Напомним, что 25 июля украинская Служба безопасности заявила о задержании танкера Nika Spirit, который шел под российским флагом. Инцидент произошел в порту Измаил. Сотрудники ведомства утверждали, что судно ранее якобы носило название NEYMA и участвовало в провокации на Керченском заливе. Министерство иностранных дел РФ готовилось принять необходимые меры, устанавливая обстоятельства задержания. 26 июля СБУ объяснила, что отпустила россиян, так как они не нарушили Морское право и законодательство Украины.

25 ноября прошлого года три корабля украинского флота нарушили правила прохода из Черного моря в Азовское через Керченский пролив. На законные требования об остановке экипажи не реагировали, поэтому сопровождающие корабли и катера пограничной службы ФСБ РФ применили оружие. Военные ВМС Украины получили легкие ранения, им оказали медицинскую помощь. Корабли, на которых обнаружили оружие и представителей СБУ, задержали. В отношении моряков завели уголовное дело за нарушение российской границы.

Российский лидер назвал инцидент провокацией и распорядился ограничить проход судов под Керченским мостом. Киев и его союзники расценили шаг как оккупацию акватории.