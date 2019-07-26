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 Следователи вызвали Соболь на допрос после ее истерики в Мосгоризбиркоме

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4:54   26 Июля 2019
Россия

Соболь не стать политиком из-за постоянных нарушений закона

Соболь не стать политиком из-за постоянных нарушений закона

Рвущаяся в политику Любовь Соболь сама себе вставляет палки в колеса, постоянно нарушая российское законодательство. Чего только стоит ее «концерт» в Московской избирательной комиссии, когда она заперлась в туалете, потребовав приезда председателя ЦИК Эллы Памфиловой.

Кандидатка намеренно срывала работу ведомства на рассмотрении ее же апелляционной жалобы на недопуск на выборы в Московскую городскую думу. После повторного отказа юрист так называемого ФБК заявила, что не покинет здание до приезда главы ЦИК и снова напомнила о своей «голодовке».

Поскольку кандидатка не раз безосновательно обвиняла МГИК, сотрудники не решились самостоятельно выдворить скандалистку из уборной и позвонили в полицию. По телефону правоохранителям объяснили, что Соболь ведет себя неадекватно и агрессивно, что может свидетельствовать об алкогольном или наркотическом опьянении.

Полицейские выносили юриста из здания вместе с диваном, на котором она сидела, после чего последовало законное задержание. И оно не первое. Человек, который неоднократно нарушал закон, не может быть политиком. Ему попросту нечего дать народу.

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Автор: Анна Манц
#задержание #полиция #мосизбирком #соболь

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