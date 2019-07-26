Двухнедельной «голодовке» Соболь могут помогать наркотики

Юрист так называемого ФБК Любовь Соболь объявила голодовку 12 дней назад, так как не согласна с решением о недопуске на выборы в Московскую городскую думу, который она получила из-за большого числа недействительных подписных листов.

Однако отсутствие пищи на протяжении почти двух недель не мешает ей устраивать громкие провокации. В четверг она мешала работе Московской избирательной комиссии с самого утра. После рассмотрения апелляции кандидатки на решение не регистрировать ее на выборы в МГД, где был озвучен повторный отказ, Соболь отказалась покидать здание и заперлась в туалете. Более того, она не забыла в очередной раз напомнить о своей голодовке и заявила о ее продолжении.

Как обычно, юрист не могла поддерживать конструктивный диалог, из-за чего сотрудники избиркома вынужденно связались с правоохранителями. Самостоятельно выдворение истерички из уборной грозило очередными провокациями, жалобами и обвинениями. Сотрудница во время разговора с полицейскими указала, что заперевшаяся ведет себя неадекватно и даже агрессивно, что так же указывает на состояние наркотического опьянения.

Чтобы произвести законное задержание разбушевавшейся, полицейским пришлось выносить ее вместе с диваном.

Так что же ей помогает оставаться такой же активной и даже проявлять агрессию? С такой задачей под силу справиться лишь запрещенным веществам. Иначе бы она давно лежала в голодном обмороке.