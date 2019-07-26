Пуски ракет в КНДР были предупреждением Южной Корее

Центральное телеграфное агентство Кореи объяснило пуски двух ракет, которые произошли в ночь 25 июля. Сообщение опубликовали в пятницу, 26 июня.

Глава КНДР Ким Чен Ын заявил, что эти испытания — предупреждение для военных Южной Кореи, а также ответ на размещение новых вооружений и военные учения на Корейском полуострове. Более того, Пхеньян намерен продолжить разработку военных «сверхмощных систем», чтобы предупредить потенциальные и прямые угрозы от южных стран.

«[Ким Чен Ын удовлетворен] характерными чертами тактической управляемой ракеты — низковысотному планированию и резкому выходу на орбиту полета, что делает затруднительным ее перехват», — добавили в сообщении.

25 июля в Объединенном комитете начальников штабов Южной Кореи заявили о пусках снарядов неопределенной модели в территории порта Вонсан. По их данным, ракеты упали в Японском море, пролетев порядка 430 километров.