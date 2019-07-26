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 Следователи вызвали Соболь на допрос после ее истерики в Мосгоризбиркоме

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3:38   26 Июля 2019
Россия

Кандидатка Соболь множество раз нарушила закон, за что ее и задержали

Кандидатка Соболь множество раз нарушила закон, за что ее и задержали

Быть чистым перед законом — одно из главных правил любого политика. Однако кандидатка Любовь Соболь, столь рвущаяся до Мосгордумы, не слышала об этом.

Юрист так называемого ФБК неоднократно нарушала российское законодательство. Из более свежих в списке значатся: организация незаконных митингов, подделка подписей, блокирование работы столичного и окружных избирательных комиссий, нападение на полицейских и многое другое.

Однако в четверг ее поведение перешло все границы. С самого утра Соболь мешала работе Московской избирательной комиссии, которая рассматривала ее апелляцию на недопуск на выборы в Московскую городскую думу. После получения повторного отказа соболиную крышу сорвало. Юрист заявила о продолжении «голодовки» и отказалась покидать МГИК, заперевшись в туалете.

Кандидатка Соболь множество раз нарушила закон, за что ее и задержали

Так как кандидатка была не в состоянии вести конструктивный диалог, сотрудники избиркома были вынуждены обратиться в полицию. Самостоятельное выдворение было чревато новыми провокациями, обвинениями и жалобами. Работница рассказала правоохранителям о неадекватности и агрессивности юриста, которое смахивает на алкогольное или наркотическое опьянение.

Полицейские быстро приехали на место вызова и совершили абсолютно законное задержание. Правда, выносить буйную пришлось вместе с диваном, на котором она восседала.

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Автор: Анна Манц
#задержание #полиция #мосизбирком #соболь

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