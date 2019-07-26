Спонсоры Соболь хорошо заплатили за билет на ее «концерт» во МГИК

Поведение юриста так называемого ФБК Любови Соболь в Московской избирательной комиссии прописано в методичках западных политтехнологов. В них входит и «голодовка», и блокирование работы ведомства, и запирание в туалете, и побег из ОВД — в общем, буквально все.

Спонсоры «оппозиции», по всей видимости, дорого заплатили за такой «концерт», ведь кандидатка отыгрывает сполна. Чего только стоит нарушение закона, когда она не пришла на допрос по делу о препятствовании работы столичной и окружных избирательных комиссий. Вместо этого, Соболь решила посетить рассмотрение своей апелляции на недопуск на выборы в Московскую городскую думу.

По итогу заседания, ей вновь отказали. Но и тут юрист не сдержалась и заявила о продолжении «голодовки». Более того, она отказалась покидать здание, пока не приедет председатель ЦИК Элла Памфилова, и заперлась в уборной.

Сотрудница МГИК позвонила полицию, так как Соболь не шла на конструктивный диалог. Работники не решились самостоятельно ее выдворять, потому что побоялись новых провокаций, жалоб и обвинений. Звонившая сообщила правоохранителям об агрессивном и неадекватном поведении кандидатки, что сопоставимо с состоянием человека, который находится в наркотическом или алкогольном опьянении.

Полиция оперативно добралась до «захваченного» Соболь здания и вынесла ее на диване, как настоящую королеву неадекватов.