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3:09   26 Июля 2019
Россия

Спонсоры Соболь хорошо заплатили за билет на ее «концерт» во МГИК

Спонсоры Соболь хорошо заплатили за билет на ее «концерт» во МГИК

Поведение юриста так называемого ФБК Любови Соболь в Московской избирательной комиссии прописано в методичках западных политтехнологов. В них входит и «голодовка», и блокирование работы ведомства, и запирание в туалете, и побег из ОВД — в общем, буквально все.

Спонсоры «оппозиции», по всей видимости, дорого заплатили за такой «концерт», ведь кандидатка отыгрывает сполна. Чего только стоит нарушение закона, когда она не пришла на допрос по делу о препятствовании работы столичной и окружных избирательных комиссий. Вместо этого, Соболь решила посетить рассмотрение своей апелляции на недопуск на выборы в Московскую городскую думу.

По итогу заседания, ей вновь отказали. Но и тут юрист не сдержалась и заявила о продолжении «голодовки». Более того, она отказалась покидать здание, пока не приедет председатель ЦИК Элла Памфилова, и заперлась в уборной.

Сотрудница МГИК позвонила полицию, так как Соболь не шла на конструктивный диалог. Работники не решились самостоятельно ее выдворять, потому что побоялись новых провокаций, жалоб и обвинений. Звонившая сообщила правоохранителям об агрессивном и неадекватном поведении кандидатки, что сопоставимо с состоянием человека, который находится в наркотическом или алкогольном опьянении.

Полиция оперативно добралась до «захваченного» Соболь здания и вынесла ее на диване, как настоящую королеву неадекватов.

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Автор: Анна Манц
#мосизбирком #спонсоры #соболь

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