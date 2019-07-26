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2:48   26 Июля 2019
Ближнее зарубежье

СБУ освободила моряков из РФ, так как они ничего не нарушили

СБУ освободила моряков из РФ, так как они ничего не нарушили

Служба безопасности Украины объяснила решение освободить российских моряков, которых недавно задержали в порту Измаил. Пресс-служба ведомства разместила заявление в Facebook 26 июля.

В публикации указано, что следствие установила отсутствие нарушения Морского права или законодательства Украины со стороны россиян. Следовательно, у СБУ нет оснований для задержания и моряки могут вернуться на родину.

Напомним, что 25 июля украинская Служба безопасности заявила о задержании танкера Nika Spirit, который шел под российским флагом. Инцидент произошел в порту Измаил. Сотрудники ведомства утверждали, что судно ранее якобы носило название NEYMA и участвовало в провокации на Керченском заливе. Министерство иностранных дел РФ готовилось принять необходимые меры, устанавливая обстоятельства задержания.

СБУ освободила моряков из РФ, так как они ничего не нарушили

25 ноября прошлого года три корабля украинского флота нарушили правила прохода из Черного моря в Азовское через Керченский пролив. На законные требования об остановке экипажи не реагировали, поэтому сопровождающие корабли и катера пограничной службы ФСБ РФ применили оружие. Военные ВМС Украины получили легкие ранения, им оказали медицинскую помощь. Корабли, на которых обнаружили оружие и представителей СБУ, задержали. В отношении моряков завели уголовное дело за нарушение российской границы.

Российский лидер назвал инцидент провокацией и распорядился ограничить проход судов под Керченским мостом. Киев и его союзники расценили шаг как оккупацию акватории.

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Автор: Анна Манц
#россия #задержание #сбу #моряки

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