Беглов призвал петербуржцев сообщать о незаконных свалках

Градоначальник Санкт-Петербурга Александр Беглов рассказал об ужесточении ответственности за несанкционированные свалки вплоть до уголовных дел. Он выступил в эфире программы «Новый взгляд».

Врио губернатора объяснил, что стоимость ликвидации одного такого незаконного полигона для мусора сопоставима со стоимостью строительством новых школ, детских садов или поликлиник. По сути, свалки «крадут» у города учреждения медицины и образования.

«Хочу обратить внимание: всех, кто сегодня жульничает, будем строго наказывать вплоть до уголовного дела. Будем показывать в программах… С этим не будем мириться, жестко будем наказывать», — предупредил петербургский глава.

В поимке преступников, в первую очередь, помогут камеры. Ведь такие мусорные объекты, зачастую, — это дело рук компаний, которые занимаются вывозом отходов. Таким образом они экономят.

«Лучшие камеры — глаза наших жителей», — подчеркнул Беглов.

Вместе с этим, врио губернатора поблагодарил неравнодушных петербуржцев, которые рассказывают о нарушениях во «ВКонтакте». Он призвал их продолжать это хорошее дело, которое избавит Северную столицу от мусора.