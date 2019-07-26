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2:16   26 Июля 2019
Россия

Соболь в своих провокациях во МГИК осталась одна, даже «коллеги» ее бросили

Соболь в своих провокациях во МГИК осталась одна, даже «коллеги» ее бросили

Юрист так называемого ФБК Любовь Соболь совершенно заигралась, да так что осталась на ею же созданном «поле боя» одна. Ее провокации в Московской избирательной комиссии стали последней каплей для «коллег» из ОПГ блогера Алексея Навального.

В четверг кандидатка устроила концерт после повторного отказа в регистрации на выборы в Московскую городскую думу. Инфантильная барышня не придумала ничего лучше, как заявить о продолжении свой «голодовки» и запереться в туалете с требованием приезда главы ЦИК Эллы Памфиловой.

Куда же в этот момент подевались Иван Жданов, Илья Яшин, Геннадий Гудков и другие ее друзья «по несчастью»? Даже Константин Янкаускас, с которым она пересеклась днем, решил не участвовать в этой вакханалии. Ответ прост: кто-то зашел ну слишком далеко, попахивает сумасшествием. Это даже не самопиар или хайп, а предсмертные пляски.

Соболь в своих провокациях во МГИК осталась одна, даже «коллеги» ее бросили

С истеричкой смогли справиться полицейские, которые вынесли юриста из здания МГИК на диване, на котором она восседала. Точно попахивает «дуркой». Во время звонка правоохранителям сотрудница Мосизбиркома сообщала о неадекватном и агрессивном поведении кандидатки, которое сильно похоже на человека в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.

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Автор: Анна Манц
#полиция #навальный #мосизбирком #соболь

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