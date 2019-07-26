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1:57   26 Июля 2019
Россия

Режим ЧС объявили на всей территории Амурской области

Режим ЧС объявили на всей территории Амурской области

Режим чрезвычайной ситуации распространили на всю площадь Приамурья из-за паводков, сообщили в областном МЧС 26 июля.

Напомним, что Амурскую область подтопило из-за сильных ливней. В ряде населенных пунктов прошли эвакуации, несколько сотен придомовых территорий и порядка 80 километров дорожного покрытия пострадали.

Помимо регионального режима ЧС в Мазановский район направили группу Росгвардии в составе 30 человек.

«Задача — охрана общественного порядка и максимальное содействие превентивной эвакуации людей из опасных территорий», — объяснили в экстренном ведомстве.

Согласно прогнозам, в зону подтопления попадут более 20 населенных пунктов в Благовещенском, Мазановском, Свободненском, Селемджинском и Серышевском районах. Эвакуации продолжаются.

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Автор: Анна Манц
#мчс #приамурье #паводок

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