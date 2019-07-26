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1:29   26 Июля 2019
Россия

Беглов пообещал разобраться с нечистоплотностью ТК «Народный»

Беглов пообещал разобраться с нечистоплотностью ТК «Народный»

Жители Выборгского района Санкт-Петербурга недовольны соседством с ТК «Народный». Они сообщили, что из-за собственника, который не следит за санитарными нормами, появились полчища крыс и тараканов. Врио губернатора Северной столицы Александр Беглов пообещал решить эту проблему в эфире программы «Новый взгляд».

«Я дам поручение главе района и другим структурам, чтобы они навели там полный порядок. Пригласим прокуратуру и другие структуры», — сказал он.

Градоначальник подчеркнул, что за подобные нарушения необходимо штрафовать. Вместе с тем он напомнил о деятельности, которая призвана покончить со свалками в Петербурге.

Ранее петербуржцы на странице Беглова во «ВКонтакте» разместили перечень из 36 адресов, по которым находятся нелегальные свалки мусора. Всего за неделю с восемью из них было покончено. Осенью ликвидируют еще 15 несанкционированных полигонов, а оставшиеся уберут в будущем году.

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Автор: Анна Манц
#петербург #беглов #свалки

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