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1:10   26 Июля 2019
Россия

Полиция выдворила из туалета МГИК Соболь и задержала ее за нарушение закона

Полиция выдворила из туалета МГИК Соболь и задержала ее за нарушение закона

Юрист так называемого ФБК Любовь Соболь в очередной раз оказалась в центре скандала из-за своей неадекватности. На этот раз она вынудила сотрудников Московской избирательной комиссии вызвать наряд полиции, сообщило «Федеральное агентство новостей».

Но обо всем по порядку.

Кандидатка с самого утра находилась в здании МГИК и мешала работе ведомства, ведь в четверг проходило рассмотрение ее апелляционной жалобы на решение о недопуске на выборы в Московскую городскую думу. Напомним, что избирком вынес такое решение из-за большого числа недействительных подписей.

По итогу собрания кандидатке повторно отказали, на что она заявила о продолжении голодовки. Более того, она отказалась покидать здание, пока не приедет глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова, и заперлась в туалете.

Полиция выдворила из туалета МГИК Соболь и задержала ее за нарушение закона

Сотрудники МГИК не смогли наладить диалог с истеричкой и позволили в полицию. Источник в правоохранительных органах рассказал ФАН, что звонившая сообщила о неадекватном и агрессивном поведении кандидатки. Она заметила, что в подобном состоянии обычно пребывают люди в алкогольном или наркотическом опьянении. Собеседник ФАН подчеркнул, что сотрудники не могли решиться самостоятельно выдворить неадекватную из туалета, так как опасались провокаций, жалоб и обвинений.

Прибывшие полицейские справились с Соболь, однако из здания ее пришлось выносить вместе с диваном, на котором она сидела.

Полиция выдворила из туалета МГИК Соболь и задержала ее за нарушение закона

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Автор: Анна Манц
#полиция #мосизбирком #соболь

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