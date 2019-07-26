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0:23   26 Июля 2019
Россия

Полиция задержала блокировавшую работу МГИК Соболь за нарушение закона

Полиция задержала блокировавшую работу МГИК Соболь за нарушение закона

Юриста так называемого ФБК Любовь Соболь задержали.

Она с утра находится в Московской избирательной комиссии и мешает его работе своими истериками и провокациями. Ранее юрист заперлась в туалете и потребовала приезда главы ЦИК Эллы Памфиловой.

«Федеральное агентство новостей» сообщало, что сотрудники МГИК вызвали полицию, чтобы разобраться с кандидаткой. Сотрудница сообщила по телефону, что Соболь ведет себя неадекватно и выражает агрессию. Она заметила, что подобное состояние бывает у людей в алкогольном или наркотическом опьянении. Прибывшие сотрудники вынесли истеричку из здания на диване.

В Тверское ОВД поступило две заявки от начальника смены ЧОП, которая охраняет МГИК. В них указано, что Соболь мешает работе сотрудников ведомства. На данный момент берутся объяснения, по самим жалобам назначена проверка.

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Автор: Анна Манц
#задержание #полиция #мосизбирком #соболь

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