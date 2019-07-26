Беглов рассказал, как Путин повлиял на электронные визы в ЛО

Глава Санкт-Петербурга Александр Беглов рассказал о встрече с президентом Владимиром Путиным на минувшей неделе в эфире программы «Новый взгляд».

Врио губернатора отметил, что российский глава отлично разбирается в специфике города и региона. Напомним, что президент родился в Северной столице. Путин позитивно смотрит на реализуемые идеи, которые помогают развитию города на Неве.

На встрече Беглов и Путин обсудили введение в школьную программу уроков, посвященных блокаде Ленинграда, которые планируется проводить 2 сентября, электронные визы, инициатором которых выступил лидер РФ, и другие новинки.

«Также удалось рассказать, как изменилась жизнь в Петербурге за последние месяцы, благодаря этому в сумме город сэкономит до трех миллиардов рублей», — добавил градоначальник.

На сегодняшний день Петербург посетили порядка восьми миллионов путешественников с начала года. Более того, здесь успешно развивается деловой, семейный и медицинский виды туризма. Также Беглов подчеркнул важность Ленинградской области.