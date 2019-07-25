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22:50   25 Июля 2019
Россия

Беглов рассказал о правилах работы «бережливых поликлиник»

Беглов рассказал о правилах работы «бережливых поликлиник»

До конца года все 75 детских поликлиник и 35 взрослых начнут работать по новым стандартам. Врачи будут работать по правилам «бережливых поликлиник». Петербург первым в стране реализует соответствующий проект.

Посетители медицинских учреждений в детской поликлинике должны ожидать приема врача не более трех минут, а во взрослой — пяти, рассказал глава Петербурга Александр Беглов в эфире телеканала «78».

Глава города также объяснил, что для экономии времени в поликлиниках нужно разделять потоки между теми, кто болен, и теми, кто пришел за справкой или консультацией.

Врио губернатора подчеркнул, что во второй половине 2021 года на бережливые стандарты перейдут все городские поликлиники. Они также начнут использовать электронные медицинские карты. Помимо этого, в поликлиниках можно будет пользоваться единой картой петербуржца для записи через терминал.

Беглов рассказал о правилах работы «бережливых поликлиник»

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Автор: Ольга Шпакова
#россия #петербург #общество #беглов #бережливая поликлиника

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