Беглов заявил, что ему приятно оказывать помощь петербуржцам

Врио губернатора Петербурга Александр Беглов сообщил, что ему и его команде приятно помогать горожанам. Такое заявление он сделал в эфире программы «Петербург. Новый взгляд. Разговор с Александром Бегловым» на телеканале «78».

Ведущий программы отметил, что все озвученные в эфире проблемы решаются и это уже стало традицией. На что глава Петербурга ответил, что его команда уже привыкла к такому стилю работы. Градоначальник подчеркнул, что старается по возможности как можно больше оказать содействие в решении проблем жителей города.

Беглов также призвал петербуржцев чаще обращаться к властям для решения тех или иных вопросов.