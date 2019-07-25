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22:36   25 Июля 2019
Россия

Беглов заявил, что ему приятно оказывать помощь петербуржцам

Беглов заявил, что ему приятно оказывать помощь петербуржцам

Врио губернатора Петербурга Александр Беглов сообщил, что ему и его команде приятно помогать горожанам. Такое заявление он сделал в эфире программы «Петербург. Новый взгляд. Разговор с Александром Бегловым» на телеканале «78».

Ведущий программы отметил, что все озвученные в эфире проблемы решаются и это уже стало традицией. На что глава Петербурга ответил, что его команда уже привыкла к такому стилю работы. Градоначальник подчеркнул, что старается по возможности как можно больше оказать содействие в решении проблем жителей города.

Беглов также призвал петербуржцев чаще обращаться к властям для решения тех или иных вопросов.

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Автор: Ольга Шпакова
#россия #петербург #общество #беглов

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