Участок автодороги обвалился из-за непогоды в Сочи

Проливные дожди в Сочи размыли автодорогу А-147 «Джубга — Сочи», что привело к обрушению десятиметрового участка.

Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС по Краснодарскому краю. глубина провала в Центральном районе Сочи достигает пяти метров, указали спасатели.

На этой неделе во вторник все оперативные службы Сочи перевели в режим повышенной готовности из-за сильных ливней, ветра и гроз.

Горожан предупредили, что не стоит находиться во время непогоды у воды, парковать машины под деревьями и высокими конструкциями.