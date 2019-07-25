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22:22   25 Июля 2019
Россия

Участок автодороги обвалился из-за непогоды в Сочи

Участок автодороги обвалился из-за непогоды в Сочи

Проливные дожди в Сочи размыли автодорогу А-147 «Джубга — Сочи», что привело к обрушению десятиметрового участка.

Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС по Краснодарскому краю. глубина провала в Центральном районе Сочи достигает пяти метров, указали спасатели.

Участок автодороги обвалился из-за непогоды в Сочи

На этой неделе во вторник все оперативные службы Сочи перевели в режим повышенной готовности из-за сильных ливней, ветра и гроз.

Горожан предупредили, что не стоит находиться во время непогоды у воды, парковать машины под деревьями и высокими конструкциями.

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Автор: Ольга Шпакова
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