Дату досрочных президентских выборов назвали в Тунисе

Избирательная комиссия Туниса сообщила, что президентские выборы состоятся в стране 15 сентября. Об этом сообщил телеканал Sky News Arabia.

Выборы решили перенести с 17 ноября на середину сентября в связи со смертью президента Туниса Аль-Баджи Гаид ас-Себси. Политик скончался сегодня утром после продолжительной болезни в возрасте 92-х лет.

В последние месяцы жизни глава Туниса был несколько раз госпитализирован из-за проблем со здоровьем. Ас-Себси был президентом Туниса с 2014 года.

Согласно конституции, врио главы государства станет спикер парламента Туниса Мухаммед ан-Насер. Он уже принес президентскую присягу.

Ранее сообщалось, что в африканской стране объявили недельный траур в связи с кончиной лидера.