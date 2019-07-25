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22:14   25 Июля 2019
Весь мир

Дату досрочных президентских выборов назвали в Тунисе

Дату досрочных президентских выборов назвали в Тунисе

Избирательная комиссия Туниса сообщила, что президентские выборы состоятся в стране 15 сентября. Об этом сообщил телеканал Sky News Arabia.

Выборы решили перенести с 17 ноября на середину сентября в связи со смертью президента Туниса Аль-Баджи Гаид ас-Себси. Политик скончался сегодня утром после продолжительной болезни в возрасте 92-х лет.

В последние месяцы жизни глава Туниса был несколько раз госпитализирован из-за проблем со здоровьем. Ас-Себси был президентом Туниса с 2014 года.

Согласно конституции, врио главы государства станет спикер парламента Туниса Мухаммед ан-Насер. Он уже принес президентскую присягу.

Ранее сообщалось, что в африканской стране объявили недельный траур в связи с кончиной лидера.

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Автор: Ольга Шпакова
#политика #африка #весь мир #тунис

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