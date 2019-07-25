Уголовное дело завели в Киеве после попытки нападения на Порошенко

Дело по статье «Хулиганство» возбудили в Киеве после попытки неизвестных напасть на бывшего украинского президента Петра Порошенко. Об этом сообщается на сайте киевской полиции.

В ведомстве уточнили, что инцидент произошел около 17:00 у здания Государственного бюро расследований.

Группа неустановленных лиц заблокировала автомобиль Порошенко и вступила в конфликт с его охраной. Отмечается, что нападавшие сбежали с места происшествия.

Экс-глава Украины выходил из здания Госбюро расследований после допроса по делу о продаже завода «Кузница на Рыбальском». Бывший лидер страны пришел на допрос, который ранее перенесли на 8 августа.