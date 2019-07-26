Макаренко удивила энергичная речь Соболь после 12 дней «голодовки»

Голодовка юриста ФБК и соратницы блогера Алексея Навального Любови Соболь пошатнула ее и без того психическую нестабильность и теперь она совсем утратила контроль над эмоциями.

Во всяком случае, ее истерики выглядят именно таким образом. Ярким примером этому является поведение горе-кандидата на сегодняшнем заседании Мосгоризбиркома, где рассматривалась ее апелляция.

Соболь продолжает изображать голодовку, которую она объявила из-за отказа зарегистрировать ее кандидатом в депутаты Мосгордумы из-за наличия фальшивых подписей. Она также пытается оказывать давление на избирком.

Явившись на заседание Мосгоризбиркома, Соболь препятствовала работе комиссии, перебивая главу МГИК Валентина Горбунова. Он напомнил, что ее поведение подпадает под статью о воспрепятствованию осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий.

Ранее Соболь пыталась надавить на главу ЦИК Эллу Памфилову, но провокация не удалась.

Общественный деятель и блогер Эрнест Макаренко заявил Nation News, что оппозиционеры требуют, чтобы все было по закону, но сами его не соблюдают.

«Они не собрали подписей, но требуют, чтобы их зарегистрировали. Они, по сути, требуют беззакония», - отметил Макаренко.

В истинности голодовки Соболь эксперт усомнился, отметив, что это наверняка хорошая актерская игра. Если бы человек не употреблял пищу в течении 12 дней, у него не было бы энергии на скандалы и эмоциональные выступления, считает Макаренко.

Напомним, что Соболь сняли с выборов в МГД в связи с большим количеством поддельных подписей избирателей, среди которых были найдены автографы «мертвых душ», несуществующих людей и дубли.