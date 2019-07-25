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21:10   25 Июля 2019
Россия

Сорвавшей заседание Мосгоризбиркома Соболь грозит уголовное дело

Сорвавшей заседание Мосгоризбиркома Соболь грозит уголовное дело

Мосгоризбирком имеет право обратиться в полицию из-за попыток экс-кандидатки в МГД Любови Соболь сорвать заседание в четверг, сообщил председатель комиссии Валентин Горбунов.

В четверг 25 июля соратница Алексея Навального и бывший независимый кандидат на выборы депутатов Мосгордумы Любовь Соболь явилась на заседание МГИК по своей апелляции: она требовала допустить ее до выборов несмотря на большое количество бракованных подписей, найденных штатными графологами в поданных Соболь документах.

«Сегодня вы сами были свидетелями, как Соболь парализовала работу комиссии и сорвала заседание. Я считаю, что это попадает под действие воспрепятствования работе избирательной комиссии. Теоретически у городской комиссии вправе обратиться в соответствующие правоохранительные органы по данному вопросу. Это решит комиссия», — сказал Горбунов.

горбунов

Напомним, 25 июля СК РФ заявил о проводимой проверке по факту давления на Мосгоризбирком со стороны некоторых представителей оппозиции. В квартирах бывших кандидатов Ивана Жданова и Дмитрия Гудкова прошли обыски — следственные мероприятия связаны с незаконной организацией протестных мероприятий в середине июля.

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Автор: Тимофей Булочкин
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