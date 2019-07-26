Деньги доверчивых избирателей навальнисты тратят на роскошный образ жизни, уверен политолог

Деньги, отправленные доверчивыми россиянами блогеру Алексею Навальному и его соратнице, экс-кандидатке в МГД Любови Соболь пойдут на поддержание высокого уровня жизни «оппозиционеров», привыкших к роскоши на средства поклонников.

Российский политолог, экономист Александр Дудчак объяснил в интервью изданию «Слово и Дело», что методы якобы оппозиционных медийных личностей не приведут к улучшению уровня жизни в стране и развитию государства, зато опустошат карманы людей, поверивших команде Навального на слово. Напомним, деньги своих поклонников Навальный тратит на дорогостоящие отпуски в Италии.

«Они привыкли жить хорошо и ни в чём себе не отказывать, по крайней мере, пока они находятся на свободе. Я так думаю, что эти деньги пойдут на поддержание их достаточно высокого уровня жизни, который намного выше, чем у тех, кто пытается им помочь», — рассказал Дудчак.

Политолог поделился мнением, что Навальный и его сторонники пытаются намерено «раскачивать» общественное недовольство, не желая пользоваться законными путями для борьбы «за справедливость».

«Разные люди имеют разные мнения, но оппозиции интересно создавать напряжённые ситуации в обществе и подогревать негативные настроения у людей. Есть вполне цивилизованные способы нахождения правды и истины. Есть отдельные инстанции, которые должны этим заниматься, но вот кому-то нужны «майданы», — заключил Дудчак.

Так 14, 15 и 18 июля в столице прошли незаконные митинги в поддержку недопущенных до выборов в МГД кандидатов: МГИК обнаружил в поданных ими подписях большое количество бракованных и намеренно фальсифицированных. После протестных акций к экс-кандидатам Дмитрию Гудкову и Ивану Жданову, сотруднику Навального, полицейские пришли с обысками 24 июля. Поводом стало дело, возбужденное следствием по статье УК РФ 141 — «Воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий».