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 Следователи вызвали Соболь на допрос после ее истерики в Мосгоризбиркоме

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7:30   26 Июля 2019
Россия

Деньги доверчивых избирателей навальнисты тратят на роскошный образ жизни, уверен политолог

Деньги доверчивых избирателей навальнисты тратят на роскошный образ жизни, уверен политолог

Деньги, отправленные доверчивыми россиянами блогеру Алексею Навальному и его соратнице, экс-кандидатке в МГД Любови Соболь пойдут на поддержание высокого уровня жизни «оппозиционеров», привыкших к роскоши на средства поклонников.

Российский политолог, экономист Александр Дудчак объяснил в интервью изданию «Слово и Дело», что методы якобы оппозиционных медийных личностей не приведут к улучшению уровня жизни в стране и развитию государства, зато опустошат карманы людей, поверивших команде Навального на слово. Напомним, деньги своих поклонников Навальный тратит на дорогостоящие отпуски в Италии.

«Они привыкли жить хорошо и ни в чём себе не отказывать, по крайней мере, пока они находятся на свободе. Я так думаю, что эти деньги пойдут на поддержание их достаточно высокого уровня жизни, который намного выше, чем у тех, кто пытается им помочь», — рассказал Дудчак.

слово дело соболь

Политолог поделился мнением, что Навальный и его сторонники пытаются намерено «раскачивать» общественное недовольство, не желая пользоваться законными путями для борьбы «за справедливость».

«Разные люди имеют разные мнения, но оппозиции интересно создавать напряжённые ситуации в обществе и подогревать негативные настроения у людей. Есть вполне цивилизованные способы нахождения правды и истины. Есть отдельные инстанции, которые должны этим заниматься, но вот кому-то нужны «майданы», — заключил Дудчак.

Так 14, 15 и 18 июля в столице прошли незаконные митинги в поддержку недопущенных до выборов в МГД кандидатов: МГИК обнаружил в поданных ими подписях большое количество бракованных и намеренно фальсифицированных. После протестных акций к экс-кандидатам Дмитрию Гудкову и Ивану Жданову, сотруднику Навального, полицейские пришли с обысками 24 июля. Поводом стало дело, возбужденное следствием по статье УК РФ 141  — «Воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий».  

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Автор: Тимофей Булочкин
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