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22:05   25 Июля 2019
Россия

Участница движения «Вымышленная Россия» Соболь навязывается избирателям, уверен Милонов

Участница движения «Вымышленная Россия» Соболь навязывается избирателям, уверен Милонов

Рабочая группа Мосгоризбиркома отклонила жалобу юриста ФБК Любови Соболь на отказ регистрировать ее на выборы в МГД из-за высокого процента брака в подписных листах.

Итоговое решение по жалобе Соболь примут 26 июля. Однако кандидатка с 725 фальшивыми подписями, что составляет 14,67% брака при допустимых 10%, продолжает утверждать, что собранные ее командой автографы - настоящие.

Также Соболь объявила в Twitter, что отказ в ее регистрации на выборах якобы незаконен, пригрозила продолжать воздерживаться от еды и потребовала встречи с главой ЦИК Эллой Памфиловой.

Памфилова уже проводила встречу с «независимыми кандидатами» в депутаты Мосгордумы, которых не допустили до выборов из-за брака в подписных листах.

Как отметил депутат Госдумы Виталий Милонов, исходя из данных подписных листов Соболь можно сделать вывод, что ее сторонники — либо вымышленные персонажи, либо умершие, пишет ФАН.

«C этой представительницей движения «Вымышленная Россия», вести какую-либо конструктивную беседу не получается, потому что все ее доводы и аргументы разбиваются о суровые факты, свидетельствующие о ее жульничестве. Тем не менее представители власти дают ей слово», - отметил он.

Соболь специально устраивает скандалы, забывая о приличиях ради того, чтобы прикинуться жертвой.

«Права даже таких врунишек, как Соболь, в нашей стране уважаются. Она могла бы разговаривать с избирательными комиссиями и представителями органов власти конструктивно, учитывая замечания, которые ей предъявляются. Но Соболь себе такого позволить не может. Потому что тогда причина отказа в ее регистрации на выборы в Мосгордуму, заключающаяся в подделке подписей, ни у кого не вызывала бы сомнений», — сказал Милонов.

Помимо наличия фальшивых подписей, решение отказать ей в регистрации является верным и потому, что Соболь - не политик, ей нечего им предложить, поэтому они не хотят ее видеть в МГД, заключил депутат.

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Автор: Ольга Шпакова
#россия #милонов #общество #мосгордума #соболь

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