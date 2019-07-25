Участница движения «Вымышленная Россия» Соболь навязывается избирателям, уверен Милонов

Рабочая группа Мосгоризбиркома отклонила жалобу юриста ФБК Любови Соболь на отказ регистрировать ее на выборы в МГД из-за высокого процента брака в подписных листах.

Итоговое решение по жалобе Соболь примут 26 июля. Однако кандидатка с 725 фальшивыми подписями, что составляет 14,67% брака при допустимых 10%, продолжает утверждать, что собранные ее командой автографы - настоящие.

Также Соболь объявила в Twitter, что отказ в ее регистрации на выборах якобы незаконен, пригрозила продолжать воздерживаться от еды и потребовала встречи с главой ЦИК Эллой Памфиловой.

Продолжаю голодовку, в здании Мосгоризбиркома. Требую встречи с главой ЦИК Эллой Памфиловой. Именно она говорила о необходимости соблюдения законности при перепроверке подписей. Готова лично вручить ей настоящую почерковедческую экспертизу. И требую от нее конкретных решений. — Соболь Любовь (@SobolLubov) July 25, 2019

Памфилова уже проводила встречу с «независимыми кандидатами» в депутаты Мосгордумы, которых не допустили до выборов из-за брака в подписных листах.

Как отметил депутат Госдумы Виталий Милонов, исходя из данных подписных листов Соболь можно сделать вывод, что ее сторонники — либо вымышленные персонажи, либо умершие, пишет ФАН.

«C этой представительницей движения «Вымышленная Россия», вести какую-либо конструктивную беседу не получается, потому что все ее доводы и аргументы разбиваются о суровые факты, свидетельствующие о ее жульничестве. Тем не менее представители власти дают ей слово», - отметил он.

Соболь специально устраивает скандалы, забывая о приличиях ради того, чтобы прикинуться жертвой.

«Права даже таких врунишек, как Соболь, в нашей стране уважаются. Она могла бы разговаривать с избирательными комиссиями и представителями органов власти конструктивно, учитывая замечания, которые ей предъявляются. Но Соболь себе такого позволить не может. Потому что тогда причина отказа в ее регистрации на выборы в Мосгордуму, заключающаяся в подделке подписей, ни у кого не вызывала бы сомнений», — сказал Милонов.

Помимо наличия фальшивых подписей, решение отказать ей в регистрации является верным и потому, что Соболь - не политик, ей нечего им предложить, поэтому они не хотят ее видеть в МГД, заключил депутат.