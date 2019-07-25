Оппозиция на митингах отстаивает право на экстремизм, считает эксперт

Следственный комитет РФ проводит проверку по факту давления на работу Мосгоризбиркома со стороны некоторых незарегистрированных оппозиционных кандидатов — в квартирах Ивана Жданова и Дмитрия Гудкова проводились обыски из-за протестных акций 14, 15 и 18 июля.

Политолог Дмитрий Захаров в беседе с iReactor одобрил действия московской полиции, которая борется с «любыми угрозами» со стороны экс-кандидатов.

«Уличная оппозиция в лице Навального и Ко при поддержке западных СМИ и их кураторов, проводила митинги против московских властей и избиркома с целью дискредитации избирательной системы. И это идёт вразрез с российским законодательством и правом. Любые угрозы и экстремистские действия должны быть предотвращены. А такие действия в лице бывших кандидатов были», — уверен Захаров.

Следствие полагает, что организация незаконных митингов — попытка оппозиционеров надавить на Мосгоризбирком и местные избиркомы после неудачного сбора подписей за выдвижение «своих» кандидатов, якобы «независимых». Ранее сообщалось, что в подписных листах экс-кандидатов Ильи Яшина, Любови Соболь и Дмитрия Гудкова обнаружили бракованные подписи от несуществующих граждан и умерших москвичей — об этом свидетельствует экспертиза штатных специалистов-графологов МГИК.

Напомним, сегодня Соболь получила отказ от МГИК и не была восстановлена в качестве кандидата — процент бракованных подписей составил около 15% от всего количества собранных ее командой автографов. Юрист сообщила, что намерена продолжить свою голодовку в Мосгоризбиркоме до тех пор, пока не добьется внимания главы ЦИК — она готова вручить Элле Памфиловой результаты «независимой экспертизы».