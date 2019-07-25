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23:29   25 Июля 2019
Россия

Оппозиция на митингах отстаивает право на экстремизм, считает эксперт

Оппозиция на митингах отстаивает право на экстремизм, считает эксперт

Следственный комитет РФ проводит проверку по факту давления на работу Мосгоризбиркома со стороны некоторых незарегистрированных оппозиционных кандидатов — в квартирах Ивана Жданова и Дмитрия Гудкова проводились обыски из-за протестных акций 14, 15 и 18 июля.

Политолог Дмитрий Захаров в беседе с iReactor одобрил действия московской полиции, которая борется с «любыми угрозами» со стороны экс-кандидатов. 

«Уличная оппозиция в лице Навального и Ко при поддержке западных СМИ и их кураторов, проводила митинги против московских властей и избиркома с целью дискредитации избирательной системы. И это идёт вразрез с российским законодательством и правом. Любые угрозы и экстремистские действия должны быть предотвращены. А такие действия в лице бывших кандидатов были», — уверен Захаров.

политолог Захаров про оппозицию

Следствие полагает, что организация незаконных митингов — попытка оппозиционеров надавить на Мосгоризбирком и местные избиркомы после неудачного сбора подписей за выдвижение «своих» кандидатов, якобы «независимых». Ранее сообщалось, что в подписных листах экс-кандидатов Ильи Яшина, Любови Соболь и Дмитрия Гудкова обнаружили бракованные подписи от несуществующих граждан и умерших москвичей   — об этом свидетельствует экспертиза штатных специалистов-графологов МГИК.

Напомним, сегодня Соболь получила отказ от МГИК и не была восстановлена в качестве кандидата — процент бракованных подписей составил около 15% от всего количества собранных ее командой автографов. Юрист сообщила, что намерена продолжить свою голодовку в Мосгоризбиркоме до тех пор, пока не добьется внимания главы ЦИК  — она готова вручить Элле Памфиловой результаты «независимой экспертизы». 

политолог Захаров про оппозицию

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Автор: Тимофей Булочкин
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