Жданову отказали в регистрации на выборы в МГД из-за липовых подписных листов

Мосгоризбирком отказал в регистрации кандидатом в депутаты МГД Ивану Жданову — директору организации «ФБК» и близкому соратнику ее основателя, блогера Алексея Навального.

«Мосгоризбирком отказал в регистрации. Уже подал жалобу в ЦИК. 27-го в 14 буду на Тверской», — написал Жданов в своем Twitter 25 июля, в четверг.

Накануне, 24 июля, в квартире Жданова прошли обыски, сообщала пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш. В ту же среду полицейские обыскивали жилье другого незарегистрированного кандидата — Дмитрия Гудкова.

Как выяснилось, следственные мероприятия связаны с уголовным делом по статье 141 УК РФ — «Воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий». Причиной для возбуждения дела стали митинги оппозиции 14, 15, 18 июля — следователи считают, что протестные акции были организованы одной из оппозиционных групп с целью сорвать работу московских избиркомов.

Напомним, сегодня члены Мосгоризбиркома практически единогласно решили отказать Гудкову в регистрации кандидатом из-за большого количества бракованных подписей, собранных за его выдвижение.