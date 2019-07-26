Рябцева высмеяла модную «голодовку» Соболь на шпильках в салоне красоты

Юриста ФБК, кандидата в МГД Любовь Соболь высмеяли после того, как она пришла на митинг на шпильках и имитировала, как трясется «от голода». В Мосгоризбирком она явилась для продолжения трагикомедии с «голодовкой», но уже в кедах. Однако не только каблуки выдали ложь навальнистки, уверена журналистка Леся Рябцева, пишет «ПолитЭксперт».

После законного решения избиркома не допустить до выборов кандидатку Соболь из-за ее махинаций в ходе подписной кампании, она начала оказывать давление МГИК различными провокациями, в том числе объявив «голодовку». Общественность восприняла эту новость с иронией, особенно после сцены на шпильках в ходе митинга.

После того, как в сети высмеяли неуместную обувь соратницы блогера Алексея Навального, она пришла в Мосгоризбирком в кедах. От Рябцевой не укрылось, что соратница оппозиционера пришла со свежим маникюром.

Она считает, что когда человек беспокоится за судьбы граждан и устраивает голодовку, он не будет заботиться о таких косметических процедурах, как маникюр.

«Вся эта шушера и компания любит театральщину. Такую, как Навальный в трусах, который вышел побегать, и Соболь, которая якобы голодает. Я в это не верю», – отметила журналистка.

Напомним, Соболь наряду с другими «независимыми» кандидатами оказалась не зарегистрирована на выборы в МГД из-за фальсификаций подписей избирателей. Рисовкой автографов за ее кандидатуру занимались в специально оборудованном штабе. Также были доказаны факты использования в подписных листах данных умерших москвичей, «карусели» избирателей и «покупке» подписей за 500 рублей.

Избирком в ходе проверки листов выявил подделки и на основании законодательства РФ Соболь, как и ряд других кандидатов, не допустили на выборы в МГД. После чего соратница Навального начала призывать людей на незаконные митинги и оказывать давление на МГИК.