Кабмин назначил нового замглавы Минэнерго

Заместителем министра энергетики России назначен гендиректор Российского энергетического агентства Минэнерго Анатолий Тихонов. Об этом 25 июля сказано в опубликованном на сайте правительства распоряжении.

«Назначить Тихонова Анатолия Владимировича заместителем министра энергетики Российской Федерации», — сказано в распоряжении.

РЭА — это подведомственное Минэнерго федеральное государственное бюджетное учреждение.

Тихонов в 1995 году окончил Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова по специальности «правоведение». Второе образование он получил по специальности «менеджмент» в 2011 году. Тихонов награжден Орденом Почета, медалью «В память 300-летия Санкт-Петербурга», нагрудным знаком «Отличник финансовой работы». Кроме этого, президент РФ направил ему благодарственное письмо.