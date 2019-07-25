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19:22   25 Июля 2019
Россия

Кабмин назначил нового замглавы Минэнерго

Кабмин назначил нового замглавы Минэнерго

Заместителем министра энергетики России назначен гендиректор Российского энергетического агентства Минэнерго Анатолий Тихонов. Об этом 25 июля сказано в опубликованном на сайте правительства распоряжении. 

«Назначить Тихонова Анатолия Владимировича заместителем министра энергетики Российской Федерации», — сказано в распоряжении.

РЭА — это подведомственное Минэнерго федеральное государственное бюджетное учреждение. 

Тихонов в 1995 году окончил Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова по специальности «правоведение». Второе образование он получил по специальности «менеджмент» в 2011 году. Тихонов награжден Орденом Почета, медалью «В память 300-летия Санкт-Петербурга», нагрудным знаком «Отличник финансовой работы». Кроме этого, президент РФ направил ему благодарственное письмо.

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #политика #общество #минэнерго

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