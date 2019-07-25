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18:58   25 Июля 2019
Россия

Более 5,5 тысячи жителей ДНР получили паспорт РФ

Более 5,5 тысячи жителей ДНР получили паспорт РФ

Сотрудники миграционной службы ДНР приняли 21,979 тысячи заявлений на получение российского гражданства по упрощенной схеме: свои паспорта паспорта уже забрали более 5,5 тысячи человек.

«На данный момент принято 21,979 тысячи заявлений на получение российских паспортов по упрощенной системе. Получили паспорта более 5,5 тысячи человек», — сообщил представитель миграционной службы РИА Новостям.

Президент России Владимир Путин 17 июля подписал указ об упрощенной выдаче российского гражданства жителям Донецкой и Луганской областей Украины. В тот же день в Минске начались переговоры по урегулированию конфликта на Донбассе.

Незадолго до этого упрощенную процедуру получения российского гражданства могли пройти граждане ДНР и ЛНР. Президент уточнил, что такое решение он принял исходя сугубо из гуманитарных соображений, а не с целью «создать проблемы» для Киева.

Более 5,5 тысячи жителей ДНР получили паспорт РФ

 

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Автор: Тимофей Булочкин
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