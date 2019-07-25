Более 5,5 тысячи жителей ДНР получили паспорт РФ

Сотрудники миграционной службы ДНР приняли 21,979 тысячи заявлений на получение российского гражданства по упрощенной схеме: свои паспорта паспорта уже забрали более 5,5 тысячи человек.

«На данный момент принято 21,979 тысячи заявлений на получение российских паспортов по упрощенной системе. Получили паспорта более 5,5 тысячи человек», — сообщил представитель миграционной службы РИА Новостям.

Президент России Владимир Путин 17 июля подписал указ об упрощенной выдаче российского гражданства жителям Донецкой и Луганской областей Украины. В тот же день в Минске начались переговоры по урегулированию конфликта на Донбассе.

Незадолго до этого упрощенную процедуру получения российского гражданства могли пройти граждане ДНР и ЛНР. Президент уточнил, что такое решение он принял исходя сугубо из гуманитарных соображений, а не с целью «создать проблемы» для Киева.