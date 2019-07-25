Мосгоризбирком оставил без удовлетворения жалобу действующего муниципального депутата района Зюзино Константина Янкаускаса. Об этом 25 июля заявил сам депутат.

«Один против и один воздержался, десять за отказ мне в регистрации. Мне не было представлено заключения рабочей группы, не был представлен проект решения. Мне ничего не вернули [подписи]», — заявил он.

Рабочая группа рекомендовала Мосгоризбиркому отказать Янкаускасу в регистрации в качестве кандидата на выборах в столичную Думу. Он получил отказ из-за большого количества фальсификаций в предоставленных подписях. После этого депутат вместе с другими кандидатами участвовал в незаконном митинге у здания Мосгордумы, где провоцировал полицейских.

Ранее полиция Москвы обнаружила квартиру, где «рисовальщики», которым платили две тысячи рублей за смену, подделывали подписи в пользу юриста ФБК Любови Соболь. После этого подозревать в подделке подписей начали и Янкаускаса, который за восемь дней собрал более четырех тысяч автографов.