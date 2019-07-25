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19:07   25 Июля 2019
Россия

Мосгоризбирком не удовлетворил жалобу Константина Янкаускаса

Мосгоризбирком не удовлетворил жалобу Константина Янкаускаса

Мосгоризбирком оставил без удовлетворения жалобу действующего муниципального депутата района Зюзино Константина Янкаускаса. Об этом 25 июля заявил сам депутат. 

«Один против и один воздержался, десять за отказ мне в регистрации. Мне не было представлено заключения рабочей группы, не был представлен проект решения. Мне ничего не вернули [подписи]», — заявил он. 

Рабочая группа рекомендовала Мосгоризбиркому отказать Янкаускасу в регистрации в качестве кандидата на выборах в столичную Думу. Он получил отказ из-за большого количества фальсификаций в предоставленных подписях. После этого депутат вместе с другими кандидатами участвовал в незаконном митинге у здания Мосгордумы, где провоцировал полицейских. 

Ранее полиция Москвы обнаружила квартиру, где «рисовальщики», которым платили две тысячи рублей за смену, подделывали подписи в пользу юриста ФБК Любови Соболь. После этого подозревать в подделке подписей начали и Янкаускаса, который за восемь дней собрал более четырех тысяч автографов. 

 

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #политика #общество #мосгордума #мосгоризбирком #янкаускас

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