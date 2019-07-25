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19:56   25 Июля 2019
Россия

Громкий плач и топот ножками не помогут инфантильной Соболь стать депутатом

Громкий плач и топот ножками не помогут инфантильной Соболь стать депутатом

Соратница блогера Алексея Навального, юрист ФБК Любовь Соболь сорвала заседание Мосгоризбиркома, где 24 июля рассматривалась ее жалоба на снятие с выборов в Мосгордуму. Комиссия не изменила своего решения, отказавшись удовлетворять апелляцию активистки, в подписных листах которой был превышен процент брака (14,67% при допустимом пороге 10%), а также «мертвые души». Узнав о повторном отказе, Соболь, тем не менее, продолжала наседать на главу комиссии Валентина Горбунова, транслируя происходящее в Twitter.

«Ваши действия попадают под статью воспрепятствование работы комиссии. — не выдержал Горбунов. — Пройдите в приемную, закончится заседание, и вас с удовольствием выслушаю. Мы сейчас поставим вопрос с предложением обратиться в следственный комитет, что вы мешаете нам работать».

Охарактеризовав действия Соболь, как воспрепятствование работе комиссии, глава МГИК предложил коллегам из рабочей группы переместиться в закрытый зал заседаний. Юрист ФБК объявила, что будет продолжать начатую 13-го июля голодовку прямо в здании избиркома, добиваясь своей регистрации. Профессор НИУ «Высшая школа экономики» Олег Матвейчев в беседе с «Политикой Сегодня» не исключил, что инфантильное и эпатажное поведение Соболь служит цели разжалобить спонсоров, которые переводят криптовалюту на счета ФБК.

Громкий плач и топот ножками не помогут инфантильной Соболь стать депутатом

Эксперт уверен, что эмоциональными увещеваниями репутацию в политике не заслужить.

«Это поведение инфантильных людей, трехлетний ребенок. — привел ассоциацию с происходящем в Мосгордуме эксперт. — Когда мама ему не покупает конфеты, падает на пол и начинает биться головой об пол и стучать ножками. Вестись на эту историю никогда не стоит. Если ему это удалось, то он будет и десять и двадцать раз так делать. По большому счету, такого ребенка надо отшлепать, но у нас гуманное государство. Любовь Соболь никто шлепать не будет, но и вестись на шантаж никто не будет».

В рамках стандартной, описанной в законе, процедуры, с подписными листами кандидатов работают эксперты-почерковеды, и комиссия не делает поблажек, в том числе и тем, кто называет себя юристом, напомнил Матвейчев. Политическая целесообразность не должна быть важнее закона, а незарегистрированным кандидатам следует пенять на себя. Плохо готовились, уверен политолог.

«Подписная кампания — это как учебка для солдата. Там солдата учат разбирать и собирать автомат, немножко ходить строем, пришивать подворотничок — ты же потом воевать будешь. Тут ты идешь в законодательный орган работать с законами. На первом уровне ты плюешь на закон и говоришь: зарегистрируйте меня, потому что я так хочу. А ваше крючкотворство это ерунда. Так разве юрист рассуждает? Если ты идешь в законодательное собрание, ты должен быть внимателен к каждой закорючке. Это твой первый тест на способность быть законодателем», — заметил Матвейчев.

Громкий плач и топот ножками не помогут инфантильной Соболь стать депутатом

Блогер Любовь Соболь тщательной подготовке к законотворческой деятельности предпочла практику фальсификаций подписей избирателей. В конце июня полиция обнаружила в Пресненском районе столицы «фабрику» по подделке автографов в поддержку ее выдвижения. На тот момент юристу их «нарисовали» около 600. Не согласившись с аргументированным отказом комиссии в регистрации, Соболь и ряд других называющих себя независимыми кандидатов сменили тактику и пустились собирать несогласованные митинги у здания мэрии и Мосгоризбиркома. Провокации обернулись возбуждением уголовного дела. В четверг, 24 июля, Соболь вызвали на допрос в Следственный комитет по делу о воспрепятствовании работе избирательных комиссий.

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Автор: Максим Сахаров
#подписи #регистрация #фбк #мосгоризбирком #соболь

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