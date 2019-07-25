Мосгоризбирком окончательно отказал экс-кандидату в МГД Гудкову

Мосгоризбирком практически единогласно решил отказать самовыдвиженцу Дмитрию Гудкову в регистрации кандидатом на выборы в МГД — за такое решение проголосовали все члены избирательной комиссии, кроме двух.

Один член МГИК высказался против, еще один воздержался от принятия решения, сообщает ФАН. Ранее в избиркоме отказали Гудкову из-за большого количества бракованных подписей — их процент превышал установленный порог в 10%.

Накануне, 24 июля, полицейские пришли к Гудкову с обысками, изъяв материалы по митингам 14, 15, 18 июля и жесткие диски компьютеров. Сейчас правоохранители допрашивают инициаторов и участников протестных мероприятий: следствие считает, что участники одного оппозиционного движения организовали несколько митингов, чтобы сорвать работу избиркомов.

Аналогично с другим экс-кандидатом, Любовью Соболь, Гудков подал в избирательную комиссию подписи, некоторые из которых оказались недействительными согласно экспертизе штатных графологов МГИК — среди «подписавшихся» за кандидата были «мертвые души», а во время избирательной кампании полиция обнаружила штабы, где «рисовались» подписи в пользу «независимых» кандидатов — Соболь и Гудкова.