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19:18   25 Июля 2019
Россия

Мосгоризбирком окончательно отказал экс-кандидату в МГД Гудкову

Мосгоризбирком окончательно отказал экс-кандидату в МГД Гудкову

Мосгоризбирком практически единогласно решил отказать самовыдвиженцу Дмитрию Гудкову в регистрации кандидатом на выборы в МГД — за такое решение проголосовали все члены избирательной комиссии, кроме двух. 

Один член МГИК высказался против, еще один воздержался от принятия решения, сообщает ФАН. Ранее в избиркоме отказали Гудкову из-за большого количества бракованных подписей — их процент превышал установленный порог в 10%.

Накануне, 24 июля, полицейские пришли к Гудкову с обысками, изъяв материалы по митингам 14, 15, 18 июля и жесткие диски компьютеров.  Сейчас правоохранители допрашивают инициаторов и участников протестных мероприятий: следствие считает, что участники одного оппозиционного движения организовали несколько митингов, чтобы сорвать работу избиркомов.

Мосгоризбирком окончательно отказал экс-кандидату в МГД Гудкову

Аналогично с другим экс-кандидатом, Любовью Соболь, Гудков подал в избирательную комиссию подписи, некоторые из которых оказались недействительными согласно экспертизе штатных графологов МГИК — среди «подписавшихся» за кандидата были «мертвые души», а во время избирательной кампании полиция обнаружила штабы, где «рисовались» подписи в пользу «независимых» кандидатов  — Соболь и Гудкова.

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Автор: Тимофей Булочкин
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