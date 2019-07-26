Полиция пришла в Мосгоризбирком усмирить неадекватную Соболь

Сотрудники полиции пришли в Мосгоризбирком, чтобы утихомирить юриста ФБК Любовь Соболь, мешающую работать комиссии. Об этом стало известно 25 июля.

Полиция прибыла в Мосгоризбирком, где специально для Соболь зачитала предостережение о недопустимости нарушения закона на акции протеста 27 июля. О поведении сторонницы Навального высказался глава Мосгоризбиркома Валентин Горбунов

Горбунов заявил, что действия Соболь подпадают под статью о воспрепятствовании работы комиссии. Он предложил активистке пройти в приемную и дождаться окончания заседания, добавив, что чуть позже ее с удовольствием выслушают.

«Мы сейчас поставим вопрос с предложением обратиться в следственный комитет, что вы мешаете нам работать», — сказал Горбунов и предложил удалиться коллегам.

Ранее столичная полиция обнаружила «фабрику» по рисовке подписей в пользу Соболь. По результатам расследования члена СПЧ Ильи Ремесло выяснилось, что автографы за ее кандидатуру оставляли умершие москвичи.

Вместо визита на допрос в Следственный комитет Соболь пошла на заседание по апелляции, нарушив таким образом законодательство РФ. Ожидалось, что юрист ФБК даст показания по поводу уголовного дела о воспрепятствовании работе избирательных комиссий, которое было заведено из-за организации несогласованных акций недопущенными до выборов кандидатами.