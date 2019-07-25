Эксперт заявил, что «третье дело ЮКОСа» на Западе «уйдет в песок»

Генпрокуратура РФ в рамках расследования «третьего дела ЮКОСа» готова предъявить Михаилу Ходорковскому обвинения в хищении нефти и легализации украденных миллиардов, заявил Interfax официальный представитель ведомства Александр Куренной.

Уголовное дело заведено против бывших владельцев и управленцев нефтяной компании ЮКОС, его ведет Главное следственное управление СК. Генпрокуратура участвует в расследовании, так как предъявляемые Ходорковскому преступления в период с 1995 по 2003 годы и «третье дело ЮКОСа» имеют много общего, пишет ФАН.

О «третьем деле ЮКОСа» стало известно в мае 2019 года из заявления самого Ходорковского, выложенного на YouTube.

После этого генпрокурор РФ Юрий Чайка в кулуарах ПМЭФ подтвердил возбуждение нового дела в связи с обнародованием документов нефтяной компании Chevron. Та провела аудит операций ЮКОСа и выявила ряд хищений.

В апреле 2003 года ЮКОС объявил о слиянии с компанией «Сибнефть». В рамках сделки могла произойти продажа блокирующего пакета акций американским нефтяным брендам ChevronTexaco и ExxonMobil.

Однако американские ТНК отказались приобретать ЮКОС из-за неутешительных цифр внутреннего аудита. Оказалось,что сотня российских компания проводила для ЮКОСа множество сомнительных операций с нефтью.

«Контора» Ходорковского вовсю использовала нелегальные схемы ухода от налогов и вывоза капитала. В итоговом решении российского суда от 1 августа 2006 года говорилось, что компании предъявили совокупные кредитные требования в размере 29,5 млрд долларов. Общая сумма претензий к ЮКОС составляла около 37,5 млрд долларов.

Однако были утверждены только те претензии, которые смогли подтвердить документально - тогда аудит Chevron был недоступен. Как и западная часть махинаций ЮКОСа.

Данные о содержании аудита ЮКОСа компанией Chevron пока не разглашаются, поэтому сложно судить, на каких эпизодах выстроят «третье дело».

Как отмечает СМИ, причина беспокойства Михаила Ходорковского ясна - документы могут пролить свет на новые махинации внутри ЮКОСа, что разрушит его имидж «борца с режимом».

Независимый исследователь Олег Лурье отметил, что от действий Ходорковского пострадали иностранные акционеры компании. Он также выразил мнение, что новый виток расследования, куда бы он не вывел, на Западе не произведет никакого впечатления. «Третье дело ЮКОСа» на Западе «уйдет в песок».