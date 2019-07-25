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17:55   25 Июля 2019
Россия

Экипаж задержанного на Украине российского танкера направился в РФ

Экипаж задержанного на Украине российского танкера направился в РФ

Российское посольство в Киеве подтвердило освобождение задержанного на Украине экипажа российского танкера: судно остается в порту Измаил, а моряки отправились на родину.

«Экипаж отправляется домой. Судно остается в Измаиле», — сообщил пресс-атташе дипмиссии Денис Голенко РИА Новостям.

В четверг 25 июля СБУ сообщила о задержании в порту Одесской области российского танкера Nika Spirit. По утверждению украинской стороны, ранее судно называлось NEYMA и якобы блокировало проход украинских кораблей в ходе инцидента в Керченском проливе.

Напомним, в связи с задержанием российской стороной украинских кораблей в Керченском проливе 25 ноября 2018 года, Евросоюз принял решение расширить санкции для РФ. Напомним, украинские моряки нарушили правила перехода из Черного моря в Азовское, после чего в отношении них возбудили уголовное дело за нарушение российских государственных границ. Президент России Владимир Путин считает инцидент спланированной провокацией с целью удержать падающий рейтинг экс-президента Украины Петра Порошенко.

Экипаж задержанного на Украине российского танкера направился в РФ

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Автор: Тимофей Булочкин
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