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17:38   25 Июля 2019
Россия

Медведев потребовал выделить 10 миллиардов рублей на машины скорой помощи

Медведев потребовал выделить 10 миллиардов рублей на машины скорой помощи

Глава правительства Дмитрий Медведев поручил выделить в 2019 году 10 миллиардов рублей на машины скорой помощи и школьные автобусы. Об этом 25 июля сообщает РИА Новости. 

В четверг премьер-министр рассказал на заседании комиссии по контролю за реализацией предвыборной программы «Единой России» о своем недавнем поручении. 

«Хочу всех проинформировать: я недавно дал поручение, дал согласие на дополнительные инвестиции в этом году для приобретения школьных автобусов и машин скорой помощи в общем объеме до 10 миллиардов рублей», — заявил он. 

Ранее стало известно, что правительство выделит более четырех миллиардов рублей на дополнительные социальные выплаты к пенсиям. 

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #медведев #политика #общество

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