Медведев потребовал выделить 10 миллиардов рублей на машины скорой помощи

Глава правительства Дмитрий Медведев поручил выделить в 2019 году 10 миллиардов рублей на машины скорой помощи и школьные автобусы. Об этом 25 июля сообщает РИА Новости.

В четверг премьер-министр рассказал на заседании комиссии по контролю за реализацией предвыборной программы «Единой России» о своем недавнем поручении.

«Хочу всех проинформировать: я недавно дал поручение, дал согласие на дополнительные инвестиции в этом году для приобретения школьных автобусов и машин скорой помощи в общем объеме до 10 миллиардов рублей», — заявил он.

Ранее стало известно, что правительство выделит более четырех миллиардов рублей на дополнительные социальные выплаты к пенсиям.