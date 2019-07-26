Соболь имитирует избирательную кампанию ради публикаций в западных СМИ

Юрист «ФБК» Любовь Соболь продолжает шантажировать избирательные комиссии и оказывать давление на их работу. Ранее соратница блогера

Алексея Навального не явилась на допрос по уголовного делу, наплевав на российские законы. Она уверена, что они писаны не для нее по причине «исключительности».

Такое мнение в беседе с изданием Nation News выразил общественный и политический деятель, писатель Николай Стариков. Вместо допроса Соболь отправилась в избирком, где проходила апелляция по поводу ее подписных листов с фальшивыми автографами. Следственный комитет РФ может привлечь ее к ответственности по статье 111 УПК РФ.

Эксперт считает, что Соболь игнорирует законодательство РФ по причине собственной «исключительности». Он отметил, что такая позиция в целом присуща либеральной публике. Соратники и подчиненные Навального ориентируются на своего протеже, у которого два условных приговора, что ставит его вне правового поля. Государство эти люди воспринимают как досадную помеху для осуществления каких-то своих действий.

«Соболь имитирует участие в избирательной кампании, она призывает к массовым беспорядкам, создает очень много картинок и роликов, чтобы сформировать нужную информационную почву — питательный бульон для западных СМИ, а тут ее Следственный комитет куда-то вызывает! Она-то считает, что занимается серьезными "государственными делами", а государство — это помеха, которая в этом ей мешает», — отметил Стариков.

Неявкой на допрос скандальный юрист не первый раз нарушает российское законодательство. Ранее полиция обнаружила в Пресненском районе штаб по изготовлению поддельных подписей в пользу Соболь. Такие же «фабрики» работали и на других соратников Навального — Дмитрия Гудкова и Илью Яшина. Оппозиция уличили в сборе подписей умерших москвичей и «двойников».

Также имел место быть подкуп избирателей — сборщики Соболь предлагали горожанам за подпись 500 рублей. За это ей грозит лишение свободы до шести лет по статье 141 УК.