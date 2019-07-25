Соцсети усомнились в адекватности «голодающей» Соболь

Голодовка Юриста ФБК Любви Соболь, объявленная из-за отстранения от выборов в Мосгордуму, стала мемом в социальных сетях. Об этом 25 июля сообщает ФБА «Экономика сегодня».

После того, как Мосгоризбирком не допустил Соболь на выборы в городскую Думу из-за поддельных подписей, юрист ФБК объявила голодовку. Сторонница Навального превратила это в спектакль, призванный вызвать жалость сочувствие. Однако пользователи социальных сетей либо смеются, либо недоумевают с поведения псевдооппозиционерки.

Поясните мне - голодовка Соболь имеет хоть какой-то смысл? Какой и для кого? Нанести вред своему же здоровью? Человек в здравом уме будет заниматься этим? — Лена (@pr_and_people) July 25, 2019

Многие уверены, что «голодовкой» девушка пытается привлечь новых сторонников, которые не умеют критически мыслить, а главная цель такого пиара — упоминание о «деятельности» Соболь в СМИ, в первую очередь, зарубежных.

А у Любоньки с Навальным незадача. Все СМИ переключились на захват танкера. Один зря сидит, другая даром голодает. — Дмитрий Невский (@Hohol246) July 25, 2019

Мосгоризбирком в пятницу решил оставить в силе отказ в регистрации Соболь кандидатом в Мосгордуму. Сторонница Навального заявила, что продолжит голодовку, а также потребовала встречи с главой ЦИК Эллой Памфиловой.