Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Участница движения «Вымышленная Россия» Соболь навязывается избирателям, уверен Милонов

Участница движения «Вымышленная Россия» Соболь навязывается избирателям, уверен Милонов

 Сорвавшей заседание Мосгоризбиркома Соболь грозит уголовное дело

Сорвавшей заседание Мосгоризбиркома Соболь грозит уголовное дело
Уголовное дело завели в Киеве после попытки нападения на Порошенко

Уголовное дело завели в Киеве после попытки нападения на Порошенко

 Анкара пригрозила США новой операцией в САР

Анкара пригрозила США новой операцией в САР

Дату досрочных президентских выборов назвали в Тунисе

Дату досрочных президентских выборов назвали в Тунисе

 Грузинский лари установил новый антирекорд

Грузинский лари установил новый антирекорд
Участница движения «Вымышленная Россия» Соболь навязывается избирателям, уверен Милонов

Участница движения «Вымышленная Россия» Соболь навязывается избирателям, уверен Милонов

 Сорвавшей заседание Мосгоризбиркома Соболь грозит уголовное дело

Сорвавшей заседание Мосгоризбиркома Соболь грозит уголовное дело
Уголовное дело завели в Киеве после попытки нападения на Порошенко

Уголовное дело завели в Киеве после попытки нападения на Порошенко

 Анкара пригрозила США новой операцией в САР

Анкара пригрозила США новой операцией в САР

Дату досрочных президентских выборов назвали в Тунисе

Дату досрочных президентских выборов назвали в Тунисе

 Грузинский лари установил новый антирекорд

Грузинский лари установил новый антирекорд
18:00   25 Июля 2019
Россия

Соцсети усомнились в адекватности «голодающей» Соболь

Соцсети усомнились в адекватности «голодающей» Соболь

Голодовка Юриста ФБК Любви Соболь, объявленная из-за отстранения от выборов в Мосгордуму, стала мемом в социальных сетях. Об этом 25 июля сообщает ФБА «Экономика сегодня».

После того, как Мосгоризбирком не допустил Соболь на выборы в городскую Думу из-за поддельных подписей, юрист ФБК объявила голодовку. Сторонница Навального превратила это в спектакль, призванный вызвать жалость сочувствие. Однако пользователи социальных сетей либо смеются, либо недоумевают с поведения псевдооппозиционерки. 

Многие уверены, что «голодовкой» девушка пытается привлечь новых сторонников, которые не умеют критически мыслить, а главная цель такого пиара — упоминание о «деятельности» Соболь в СМИ, в первую очередь, зарубежных. 

 

Мосгоризбирком в пятницу решил оставить в силе отказ в регистрации Соболь кандидатом в Мосгордуму. Сторонница Навального заявила, что продолжит голодовку, а также потребовала встречи с главой ЦИК Эллой Памфиловой. 

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Софья Белоцерковская
#россия #политика #голодовка #общество #мосгордума #соболь

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...